Sitzung des Seniorenbeirates

Bissendorf. Die 13. öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Wedemark findet am Mittwoch, 14. März, um 9.30 Uhr im Sitzungszimmer des Bürgerhauses, Am Markt 1 statt.

Vor der Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Thema Senioren und Straßenverkehr – Gast: Herr Galert von der Verkehrswacht Wedemark Mitteilungen der Sprecherin des Seniorenbeirates, die Seniorenarbeit der Kirchen in der Wedemark und des Seniorenbeirates – Gäste sind Pastorin Lonkwitz und Pastor Buck, Mitteilung der Verwaltung, Mitteilung des Geschäftsführers des Seniorenbeirates, Mitteilungen der Beiratsmitglieder, Berichte aus den Ausschüssen des Rates der Gemeinde Wedemark, die Fahrschulaus- und Weiterbildung (Theoretische Kurse) – Wiederholung des Angebots sowie gemeinsame Sprechstunden im Mehrgenerationenhaus und Computerkurs für Senioren.