Skatturnier

Bissendorf-Wietze. Bereits zum zweiten Mal veranstaltet die Gaststätte „Zur Wietzeschänke“, Am Wietzestrand 22 ein offenes Skatturnier. Zweimal im Jahr, das hatten die Betreiber nach dem erfolgreichen Debüt im Frühjahr beschlossen, sollen von nun an an einem Sonnabend die Karten in der Schänke gekloppt werden. Das nächste Mal am Sonnabend, 24. September, von 11 Uhr an. Der Einsatz beträgt 15 Euro. Neben der Ausschüttung des Einsatzes gibt es Sachpreise. „Und vor allem eine wunderbare Bewirtung durch Fabio und sein Team“, sagt Organisator Stephan Stumpf, der vor allem Hobbyspieler anspricht. „Es geht um einen schönen Tag und entspanntes Spiel“, sagt er. Bis zu 32 Spieler finden an den Tischen Platz. Anmeldungen bis zum 22. September unter Telefon (0 50 52) 97 55 63 oder (01 52) 08 51 51 75.