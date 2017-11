Smartphone-Kurs und Benefizkonzert

Viel los in der nächsten Woche im MGH

Mellendorf. Auch die kommende Woche können sich Interessierte wieder auf viel Programm im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 freuen. Am Montag findet wieder ab 16 Uhr der Smartphone-Kurs statt. Anderthalb Stunden können Interessierte sich hier ihr Smartphone erklären lassen. Ab 19.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“. Am Mittwoch näht Miteinander.Wedemark mit geflüchteten Frauen ab 18 Uhr. Wie gewohnt öffnet am Donnerstag zwischen 15.30 und 17 Uhr das Café Elternzeit seine Türen. Am Sonnabend findet das Benefizkonzert „Rock’n’Help“ zu Gunsten des Vereins „Kinderwunsch“ statt. Mit dem gesammelten Geld soll den Kindern des Kinderpflegeheims Mellendorf einen Wunsch erfüllt werden.Und natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.