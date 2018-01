Schüler unterstützen Senioren im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Zwei Gymnasialschüler bieten auch in 2018 wieder Smartphone- und Tablet-Schulungen im Mehrgenerationenhaus. Nach der Devise „Jung“ hilft „Alt“ und auch umgekehrt setzen die zwei Schüler des Gymnasiums Mellendorf, Max und Paul, die Vermittlung ihrer Kenntnisse im Umgang mit dem Smartphone und Tablet an die älteren Interessenten in 2018 fort. Der Seniorenbeirat unterstützt dieses Engagement sehr und freut sich, dass die beiden Schüler weitermachen. Der erste Kurs geht nun zu Ende. Es beginnt ein neuer Kurs am Montag, 5. Februar, 16.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf (alte Bertold-Otto-Schule). Angefangen wird mit Grundkenntnissen nur auf Android-Smartphones. Jeder bringe sein eigenes Smartphone mit. Es gibt keine Demonstrations-Smartphone. Anmeldungen sind nicht erforderlich.