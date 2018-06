Kulturelles Projekt für Kinder und Jugendliche

Bissendorf. Ein kulturelles Projekt für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren in den Räumen des imago Kunstvereins findet an drei Wochenenden in den Sommerferien jeweils von 12 bis 18 Uhr unter dem Motto „social Me! – Sommer 2018“ statt. Das ist die natürliche Konsequenz einer kreativen Reise, die nicht zu Ende gehen will. Ein kulturelles Projekt für Kinder und Jugendliche und die Weiterentwicklung der Workshopreihe social Me! aus dem Herbst/Winter 2017 von der Regisseurin und Drehbuchautorin Anna Kasten. Diesen Sommer wollen sich die Teilnehmer auf die Schwerpunkte Musik, Kreatives Schreiben und Achtsamkeit fokussieren und im Wechselspiel zwischen Rhythmus und Stille durch unterschiedlichste kreative Ausdrucksformen den Zugang und individuellen Ausdruck vertiefen. Ein Meilenstein der Reise wird ein gemeinsames Benefizkonzert sein mit Singer/Songwriter John Winston Berta & der Band ′Hagelslag′ Schlagzeuger Rainer Schumann von ′Fury in the Slaughterhouse′ Komponist/Textdichter Felix Fleischmann Yogalehrer Manu SimonettiDie Teilnahme ist kostenfrei. Details und Anmeldung unter socialme@annakastenfilm.com.