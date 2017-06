Sommeraktion der SPD

Elze. Am Sonnabend, 17. Juni, stehen Mitglieder der SPD-Abteilung Elze wie jedes Jahr von 9 bis 12 Uhr mit ihrem Stand vor dem Netto-Markt in Elze, um dort mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Diesmal steht thematisch das neue Wahlprogramm der SPD zur Bundestagswahl im Mittelpunkt. Anstelle von kleinen Geschenken hat sich die Abteilung diesmal etwas anderes ausgedacht: Unter allen Teilnehmern, die am Stand eine Aufgabe lösen müssen, werden zwei Liegestühle und zwei Kinderliegestühle verlost. Zusätzlich darf sich jeder Interessent einen Plan der Gemeinde mitnehmen. Die SPD-Mitglieder freuen sich auf viele Besucher.