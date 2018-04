Sommerferien – Angebote für den Ferienkompass willkommen

Jugendpflege sucht nach tollen Aktionen für Daheimgebliebene

Wedemark. Die Vorbereitungen für den Sommerferienspaß 2018 sind angelaufen. Vereine und Organisationen sind aufgerufen, für die Sommerferien Freizeitangebote zu kreieren und diese der Gemeindejugendpflege zu melden. Nicht alle Kinder und Jugendliche können innerhalb der Sommerferienzeit verreisen. Eltern sind oft nicht in der Lage, ihrem Nachwuchs ein Freizeitangebot für die gesamte Sommerferienzeit anzubieten. Auch in diesem Jahr will die Gemeinde ihnen mit einem attraktiven Programm in der Wedemark unvergessliche Ferien ermöglichen. Dabei ist Unterstützung aus der Gesellschaft willkommen.Schatzsuchen, Kochkurse, Bogenschießen, Flughafenbesuche, Computerkurse, das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Angebot des Sommerferienkompasses. Auch in diesem Jahr wird ein buntes Programm zusammengestellt werden, um den Kindern und Jugendlichen in der Wedemark eine tolle Sommerferienzeit zu ermöglichen. Dafür sucht die Jugendpflege der Gemeinde noch Gruppen und Vereine, die einen Beitrag für den Ferienkompass leisten wollen.Beratung bei der Zusammenstellung eines Angebotes bieten die Mitarbeiter der Jugendpflege gerne, insbesondere den Einrichtungen, die noch keine Veranstaltung ausgerichtet haben. Angeboten wird die Koordination und zentrale Ankündigung im „Ferienkompass“, dem Programmheft, das kurz vor Ferienbeginn in allen Schulen und in Geschäften kostenlos verteilt wird. Zudem können, soweit vorhanden, kostenlos Geräte und Material bei der Jugendpflege ausgeliehen werden. Sogar eine finanzielle Beteiligung an den Kosten bietet die Gemeinde Wedemark an. Die Voraussetzungen dafür erläutern die Mitarbeiter der Jugendpflege gerne.Die Anschrift lautet Gemeindejugendpflege, Fritz-Sennheiser-Platz 1 in Mellendorf, Zimmer-Nummer E.18, Telefon (0 51 30) 58 14 82, Telefax (0 51 30) 58 11 29,E-Mail: Jugendpflege@Wedemark.de. Weitere Informationen und Formulare sind abrufbar auf der Homepage der Wedemark unter „Familie, Jugend & Senioren“. Wir weisen darauf hin, dass die jeweilige Ausrichtergruppe für Terminabsprachen vor Ort, Einholen von behördlichen Genehmigungen und das Einhalten gesetzlicher Bestimmungen selbst verantwortlich ist.Einsendeschluss für geplante Veranstaltungen ist der 15. April.