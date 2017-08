Sommerfest

Schwarmstedt. Der CDU-Samtgemeindeverband Schwarmstedt lädt am Freitag, 1. September, ab 16 Uhr zum beliebten Sommerfest am Leinehafen in Schwarmstedt ein. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm für die Kinder, traditionell wird es auch wieder ein spannendes und informatives Rätsel mit tollen Gewinnen geben. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein: Es gibt zum kleinen Preis Gegrilltes und leckere Forellen mit Salaten, darüber hinaus spendiert die CDU wieder ein Fass Freibier sowie die Getränke für Kinder und Jugendliche. Besucher können sich an diesem Tag verwöhnen lassen und ungezwungen mit den Vertretern der Räte aus der Samtgemeinde ins Gespräch kommen. Zu Gast sein werden auch die Bundestagsabgeordnete Kathrin Rösel sowie die Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper.