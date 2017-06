Sommerfest der Zwergenburg

Besondere Feier zum 30-jährigen Bestehen

Elze. Am Sonnabend, 10. Juni, in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr lädt die Zwergenburg in diesem Jahr zu einem ganz besonderen Sommerfest ein. Es wird das 30-jährige Bestehen der Zwergenburg gefeiert.Auf dem Gelände der Kindertagesstätte, Am Gutshof 1 in Elze führen die Kindergartenkinder um 15 Uhr zunächst ein eifrig einstudiertes Musical für alle Gäste auf. Im Anschluss wartet ein abwechslungsreicher Spielparcours auf die kleinen und größeren Kinder. Neben professionellem Kinderschminken und fantasievollen Bastelangeboten gibt es im Jubiläumsjahr wieder eine ganz besondere Überraschung: die Zwergenburg bekommt Besuch vom Clown Fidolo (bekannt aus dem Kinderwald und von den Maschsee Piraten). Er begeistert mit seiner Clownerie zum Mitmachen immer wieder aufs Neue Groß und Klein. Um 17 Uhr findet dann eine großartige Sachpreisverlosung statt – die Zwergenburg freut sich über die tollen Spenden aus der Region Wedemark. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen wie immer leckerer Kaffee, knusprige Waffeln, tolle Crêpes und natürlich selbst gebackener Kuchen.