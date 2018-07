Sommerkirche „open air“ in Scherenbostel

Scherenbostel. Der Sommerkirchengottesdienst am Sonntag, 22. Juli, um 11 Uhr findet in Scherenbostel „open air“ unter dem Glockenturm am Fuhrenkamp 3 statt. Eine besondere Städtereise gestalten Pastorin Wibke Lonkwitz und Lektorin Ute Alfeis. Unter dem Motto „Suchet der Stadt Bestes!“ werden die Bedürfnisse der Urlauber daheim aufgenommen. Außerdem wird Taufe gefeiert. Nach dem Gottesdienst gibt es eine Stärkung. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Posaunenchor unter der Leitung von Angelika Müller gestaltet. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Turnhalle statt. Der Kirchenvorstand in Resse bietet einen Fahrdienst zum Gottesdienst in Scherenbostel an. Wer mitfahren möchte, melde sich bis Freitag jeweils im Büro der Kapernaum-Kirchengemeinde Resse unter Telefon (0 51 31) 5 30 08), damit genug Mitfahrplätze zur Verfügung stehen. Abfahrt ist um 10.30 Uhr an der Kapernaumkirche, Martin-Luther-Straße 10 in Resse. Jeden Sonntag um 11 Uhr wird sommerlicher Gottesdienst an einem anderen Ort mit biblischen Reisegeschichten gefeiert. Diese handeln von ungewöhnlichen Begegnungen, Abenteuern oder Hindernissen, wie es sie nicht nur zu biblischen Zeiten gab und gibt. Außerdem wird es immer eine Erfrischung geben. Die Reihe wird vom Pfarramt St. Michaelis und den Lektorinnen und Prädikantinnen vorbereitet.