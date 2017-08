Sommerkonzert

Mellendorf. Die Musikschule Wedemark lädt zum Sommerkonzert am Sonntag, 20. August, um 16 Uhr ein. Es findet im Forum des Schulzentrums Mellendorf (Fritz-Sennheiser-Platz 2-3) statt. Der Fokus des Konzerts liegt auf den Ensembles der Musikschule. Es spielt Percussion Tonal, die Big Band der Musikschule, das irische Ensemble Celtic Fever und unsere Freizeitbands „Comb“, „Tuesgrey“ und „Saxofun“. Für die Freizeitbands ist das der erste Auftritt in diesen Gruppen. Die Musikschule Wedemark hat im vergangenem Jahr im November ein neues Projekt gestartet, indem sie Erwachsenen die Möglichkeit geben wollten, ihr Talent und ihre Freude an der Musik mit anderen Menschen zu teilen und in einer Gruppe mitzuspielen. Dadurch entstanden drei Rockbands mit verschiedener Besetzung, die seitdem wöchentlich zusammen musizieren.