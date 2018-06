Sommerpause bei „fast geschenkt"

Mellendorf. Vom 2.Juli bis zum 5.August ist der Treffpunkt „fast geschenkt“ an der Bissendorfer Straße 32 in Mellendorf geschlossen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen gehen in ihre wohlverdiente Sommerpause, um dann mit frischer Kraft am 6.August wieder zu eröffnen. Sie wünschen allen Kunden sowie Spendern erholsame Sommertage und freuen sich auf neue Besucher Anfang August.



