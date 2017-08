Sommersingen

Elze. Der Elzer Kirchenchor lädt zum alljährlichen offenen Sommersingen am Freitag, 18. August, ab 19 Uhr zur Elzer Pfarrscheune ein. Die Sänger werden wieder musikalisch unterstützt von den Jagdhornbläsern des Hegerings Wedemark unter der Leitung von Klaus Breitkopf. Die Zuhörer werden kulinarisch versorgt mit Würstchen vom Grill, hausgemachten Salaten und erfrischenden Getränken. Übrigens: Der Kirchenchor probt ab sofort wieder jeden Mittwoch im Gemeindehaus ab 20 Uhr. Wer Interesse an einer guten Gemeinschaft und Spaß an der Musik hat, der ist herzlich eingeladen.