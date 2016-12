Sonderausstellung geöffnet

Richard-Brandt-Heimatmuseum zeigt fischertechnik

Bissendorf. Die diesjährige Weihnachtsausstellung im Richard-Brandt-Heimatmuseum ist sehr gut angelaufen, auch mit der Resonanz während des Bissendorfer Weihnachtsmarktes sind die Organisatoren sehr zufrieden – obwohl die Sperrung des Durchgangs zwischen Amtshof und Amtsgarten das Museum vom Geschehen auf dem Weihnachtsmarkt abgeschnitten hatte. Die Besucher waren ausgesprochen interessiert. Dank der fachkundigen Experten, die an jedem Öffnungstag anwesend waren und weiterhin sein werden, kann jede aufkommende Frage geklärt werden. Viele Eltern hatten wirklich Mühe, ihre großen und kleinen Kinder, aus der Ausstellung wieder loszueisen.Die Sonderausstellung „fischertechnik“ ist für Besucher am 1. und 2. Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Gerne wird Interessierten auch außerhalb dieser Öffnungszeiten die Möglichkeit zum Besuch der Ausstellung angeboten – ein Anruf unter Teleofn (0 51 30) 79 03 96 genügt.