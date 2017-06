Sonderausstellung schließt am Sonntag

Bissendorf. Am kommenden Wochenende, Sonnabend, 10. Juni, und am Sonntag, 11. Juni, besteht die letzte Möglichkeit, die Sonderausstellung „Mühlen in der Wedemark“ im Richard-Brandt-Heimatmuseum Wedemark zu besuchen. Von 15 bis 18 Uhr ist die Ausstellung an beiden Tagen noch einmal geöffnet. Der Zuspruch war bisher sehr gut und das Interesse am Schicksal der Mühlen in der Wedemark hat das Musuemsteam sehr gefreut. Als besonderes Ereignis im Rahmen dieser Sonderausstellung kann die Bildung der Bürgerinitiative zur Rettung der Abbenser Windmühle angesehen werden, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Abriss dieser Mühle zu verhindern und sich für die Wiederherstellung der Mühle einzusetzen. Dieser Mühle ist ein besonderer Bereich in der Ausstellung gewidmet.