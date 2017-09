Sonntags-Café

Brelingen. Am Sonntag, 10. September, ist es wieder soweit: wie jeden zweiten Sonntag im Monat öffnet an diesem Tag die Brelinger Mitte ihre Türen und lädt ab 14.30 Uhr zum Sonntags-Café ein. Viele fleißige Bäcker sorgen dafür, dass es ein reichhaltiges Angebot an hausgemachten Torten und Kuchen geben wird. Zusammen mit einer Tasse Kaffee oder Tee bieten sie die Basis für einen Sonntagnachmittag, den man wunderbar bei netten Gespächen mit der Familie oder Freunden, bei schönem Wetter sogar auf der Terrasse, genießen kann, um gestärkt in die neue Woche zu starten.