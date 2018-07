Sonntagstour

Mellendorf. Am Sonntag, 15. Juli, um 10 Uhr findet vom Lidl-Parkplatz aus unter Führung von Manfred Wettig die monatliche Fahrradtour des ADFC in das Naturschutzgebiet der Meißendorfer Teiche statt. Nach einer Rundfahrt des Gebietes ist eine Einkehr vorgesehen. Die Tour beträgt circa 65 Kilometer und endet um etwa 17 Uhr. Gäste mit verkehrssicheren Fahrrädern sind wie immer herzlich willkommen. Treffpunkt ist der Lidl-Parkplatz an der Wedemarkstraße 85.