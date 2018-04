Sonntagstour des ADFC

Mellendorf. Die erste Tagestour des Jahres des ADFC findet am Sonntag, 15. April, statt. Treffpunkt ist der Bahnhof in Mellendorf um 9.30 Uhr, Abfahrt 9.56 Uhr. Zustieg in Bissendorf um 9.58 Uhr ist möglich. Tourenleiter ist Detlef Söffker. Die Tourenlänge beträgt 55 Kilometer.

Vom Hauptbahnhof Hannover geht es in die Eilenriede, weiter zum Tiergarten, nach Kirchrode auf den Kronsberg, zum EXPO-Gelände und nach Seelhorst. Danach geht es zurück in die Wedemark. Mittags ist eine Einkehr geplant. Wer die Rückfahrt mit dem Fahrrad in die Wedemark sparen will, kann natürlich mit der S-Bahn fahren. Gäste sind immer herzlich willkommen.