SoVD-Fahrt

Wedemark. Der Ortsverband des SoVD Wedemark fährt am 14. Oktober nach Bremerhaven ins Seefischkochstudio. Der Fisch, der zubereitet wird, wird anschließend verzehrt. Nach dem Essen geht es weiter ins Deutsche Auswanderer-Haus. Die Abfahrt in Bissendorf-Wietze ist um 7.30 Uhr. Des Weiteren wird an den gewohnten Haltestellen gestoppt. Anmeldung bis Mittwoch, 28. September, bei Ruth Kraaß unter Telefon (0 51 30) 62 85, Harry Tostmann (0 51 30) 73 31 oder Edeltraud Braun (0 51 31) 5 49 39.