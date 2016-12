SoVD-Fahrt

Wedemark. Vom 26. bis 28. März wird für die Mitglieder des Sozialverbands in der Wedemark eine Drei-Tage-Reise der Firma Mommeyer angeboten mit dem Titel: Dampferlebnis - hoch zwei..., es geht ins Erzgebirge mit Aufenthalt in Oberwiesenthal zum Preise pro Person von 218 Euro. Interessierte Mitglieder und Gäste melden sich bitte bei dem ersten Informationsnachmittag am 25. Januar an. Im Vorfeld kann eine Anmeldung bei Ruth Kraaß unter Telefon (0 51 30) 62 85 erfolgen. Der letztmögliche Termin zur Anmeldung ist Anfang Februar. Weitere Einzelheiten werden rechtzeitig bekannt gegeben.