SoVD informiert

Wedemark. Am Mittwoch, 25. Oktober, um 15.30 Uhr auf dem Infonachmittag des SoVD, Ortsverband Wedemark, gibt es praktische Tipps zum Thema: „Umgang mit Gehhilfen aller Art“. Der Referent wird Simon Brinkmann von der Apotheke „Am Bahnhof“ und dem Sanitätshaus aus Mellendorf sein. Im Anschluss findet wieder eine Fragerunde für alle Teilnehmer statt. Alle Mitglieder und auch interessierte Gäste sind herzlich eingeladen. Folgende Termine für das Jahr 2017 sind vorzumerken: Sonabend, 25. November, ab 12 Uhr Grünkohl essen und am 9. Dezember ab 14.30 Uhr findet die Jahresabschlussfeier statt. Veranstaltungsort ist wie gewohnt das Gasthaus Bludau in Wennebostel.