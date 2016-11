SoVD lädt morgen ein

Wennebostel. Der SoVD Ortsvorstand Wedemark lädt seine Mitglieder für Sonntag, 27. November, zur Jahresabschlussfeier ein. Das letztmalige Treffen in diesem Jahr beginnt um 14.30 Uhr im Gasthaus Bludau in Wennebostel. An diesem Tag erhalten alle Mitglieder die neuen Termine für das Jahr 2017. Über eine rege Beteiligung freut sich der Ortsvorstand.