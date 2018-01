SoVD OV Wedemark lädt zur ersten Sitzung 2018

SoVD OV Wedemark lädt zur ersten Sitzung 2018

Wennebostel. Der Ortsvorstand des SoVD Wedemark lädt seine Mitglieder zum ersten Infonachmittag 2018 ein. Am Mittwoch, 24. Januar, um 15.30 Uhr, wie gewohnt im Gasthaus Bludau in Wennebostel. An diesem Tag wird auch der erste Vortrag im Jahr stattfinden. Vom BKM Physical Center Fitness wird Ingo Behrens einen ausführlichen Bericht über Sportmöglichkeiten für ältere Menschen geben. Im Anschluss findet wieder die bekannte Fragerunde statt. Es werden Infomaterialien zum Mitnehmen vorhanden sein. Über eine rege Beteiligung freut sich der Ortsvorstand. Auch Gäste sind willkommen. Der Ortsvorstand sucht auch weiterhin interessierte Mitglieder, die bei den ehrenamtlichen Arbeiten im Vorstand mitwirken möchten. Auskunft gibt Monika Hoffmeister unter Telefon (0 51 30) 54 00. Der Ortsvorstand wünscht allen Mitgliedern ein gesundes Jahr 2018.