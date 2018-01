Jeden dritten Sonnabend im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Jeweils vor dem WedeJam treffen Interessierte sich zum gemeinsamen Singen im Mehrgenerationenhaus. Es werden Menschen gesucht, die Spaß am Singen haben. Was zählt ist die Freude am Gesang. Gesungen wird, was vorgeschlagen oder angestimmt wird.Das können Volks- und Wanderlieder sein, auf die Jahreszeit angepasste Lieder, Shanties, Gospel, Schlager, Klassik, Pop und vieles mehr. Zu einem ersten Kennenlernen und um weitere Möglichkeiten zu besprechen und vielleicht einem ersten gemeinsamen Singen lädt Uwe Nautscher am Sonnabend, 17. Februar, um 14 Uhr ins Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 ein.