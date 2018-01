Spaß und Bewegung XXL

Mellendorf. Montags, ab 5. Februar., bietet die vhs Hannover Land einen Gesundheitskurs Spaß und Bewegung XXL (V.-Nr. U960447) in der Gymnastikhalle der Schule unter den Eichen in der Wedemark, Williges Worth 8, an. Dieses Angebot richtet sich an stark übergewichtige Menschen, die beginnen möchten, sich ohne Anspruch auf Perfektion einmal wöchentlich gemeinsam sportlich zu betätigen. Mit abwechslungsreichen Übungen auf sehr sanftem und niedrigem Konditions- und Bewegungslevel erlernen die Teilnehmenden gemeinsam, dass Bewegung Spaß machen kann. Der Kurs findet jeweils von 16 bis 16.45 Uhr statt und kostet 42 Euro. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 51 37) 9 80 03 30 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.