SPD AG 60 plus feiert Sommerfest

Fröhliche Stunden bei Bludau geplant

Wennebostel. Am 7. Juli feiert die SPD AG 60 plus ihr tradionelles Sommerfest ab 13 Uhr in der Gaststätte Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8. Bei gutem Essen und schönem Wetter wollen wir ein paar fröhliche Stunden verleben. Dazu wird uns musikalisch das schon bekannte Duo „Evergreen Express“ begleiten. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Unter dem Stichwort „Hat die GroKo noch Bestand?" soll ein Blick nach Berlin geworfen werden. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies ab sofort bei Ronald Fischer unter Telefon (0 51 30) 71 66 oder Ruth Kraaß, Telefon (0 51 30) 62 85 erledigen.