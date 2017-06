SPD-Aktion

Wedemark. Zum Beginn der Sommerferien wünscht wieder die SPD Bissendorf-Wennebostel den Einwohnern schöne Ferien. Die Infostände werden am 24. Juni vor Steffie in Bissendorf-Wietze von 8.30 bis 9.30 Uhr, von 10. bis 11 Uhr vor dem REWE-Einkaufsmarkt in Bissendorf und von 11.45 bis 13 Uhr auf den Edeka-Parkplatz in Wennebostel aufgestellt. Die Mitglieder der SPD freuen sich auf viele Gespräche und Diskussionen. Natürlich gibt es auch wieder eine Kleinigkeit zum Abschied in die Ferien.