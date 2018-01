SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus Wedemark begrüßt das neue Jahr

Wennebostel. Am Montag, 15. Januar, findet ab 14 Uhr die erste Zusammenkunft der SPD-AG 60 plus im neuen Jahr statt. Treffen ist wieder im großen Saal der Gastwirtschaft Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8. Mitglieder und Freunde sind hierzu wieder ganz herzlich eingeladen. Besonders gern gesehen sind auch Gäste, die im letzten Jahr in den Ruhestand getreten sind und die jetzt die Zeit haben, einmal an den Treffen teilzunehmen. Bei Kaffee und Kuchen oder einem Schnitzel sowie einem Bier können alle über die zähen Verhandlungen in Berlin diskutieren und die Frage erörtern, warum es keine Regelung zur Begrenzung des Bundestages auf maximal 499 Parlamentarier gibt. Existieren in anderen Ländern auch Erst- und Zweitstimmen? – Und noch ein Hinweis: Es gibt noch einige Wedemark-Kalender sowie Flyer mit den Terminen im laufenden Jahr. Wer sich nicht anlässlich der Weihnachtsfeier bedient hat, kann das jetzt gern nachholen.