SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus Wedemark lädt ein zum Treffen im Juni

Wennebostel. Am Montag, 12. Juni, findet ab 14 Uhr wieder die Zusammenkunft der SPD-AG 60 plus bei Bludau in Wennebostel statt. Mitglieder, Freunde und Gäste sind hierzu wieder ganz herzlich eingeladen. Politische Ereignisse in der Gemeinde, in Deutschland und in der ganzen Welt können bei Kaffee und Kuchen oder bei einer Currywurst und einem Bier diskutiert werden.

Der Bus für die Tagesfahrt nach Bielefeld am 13. Juli ist ausgebucht. Vor der Besichtigung bei Dr. Oetker besteht die Möglichkeit, in einem Restaurant im Tierpark Olderdissen zu Mittag zu essen. Um die Wartezeit in der Gaststätte zu reduzieren, werden drei ausgewählte Gerichte vorgestellt, die vorbestellt werden können. Wer nicht zur Zusammenkunft kommen kann, hat selbstverständlich am Anfang der Busfahrt die Gelegenheit, seine Wahl zu treffen. Rückfragen können auch gern unter der Telefonnummer (0 51 30) 71 66 gestellt werden.