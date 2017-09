SPD-Fahrdienst

Wedemark. Die SPD Wedemark bietet auch zur Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, einen Fahrdienst zu den Wahllokalen in der Wedemark an. Wähler die sonst nicht oder nur mit Schwierigkeiten ihr Wahllokal erreichen können, haben am Wahlsonntag Gelegenheit unter den Telefonnummern (01 52) 55 88 56 82 17 oder (01 71) 9 73 94 16 den Fahrdienst der SPD anzufordern.