SPD-Fotowettbewerb hat begonnen

Wedemark. Auf für das Jahr 2019 erstellt die SPD Wedemark wieder einen Fotokalender. Die zwölf Aufnahmen, die in den Kalender aufgenommen werden, werden wie in den früheren Jahren durch einen Wettbewerb ermittelt. Aufnahmen, die typische Motive aus der Gemeinde Wedemark zeigen sollen, können an die E-Mail-Adresse vorstand@spdwedemark.de übermittelt werden. Einsendeschluss ist Montag, 10. September. Alle Teilnehmrer sollten darauf achten, dass bei Aufnahmen, die einzelne Personen oder private Gebäude zeigen, das Einverständnis der aufgenommenen Personen, beziehungsweise der Gebäudeeigentümer vorliegen muss. Auch diesmal winken für die besten Aufnahmen wieder attraktive Preise, die Auswahl erfolgt durch eine Jury unter fachkundiger Beteiligung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.