SPD-Infostände

Wedemark. Vor der Bundestagswahl am 24. September wird die SPD noch einmal informieren und mit den Bürgern hoffentlich interessante Gespräche führen. Die Infostände sind besetzt am Sonnabend, 16. September, von 8.30 bis 9.30 Uhr in Bissendorf-Wietze, vor Steffi; von 10 bis 11 Uhr auf dem Fußweg vor dem Supermarkt REWE in Bissendorf und in der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz von Edeka in Wennebostel. Am Mittwoch, 20. September, in der Zeit von 7 bis 8 Uhr werden die Pendler am S-Bahnhof in Bissendorf in Richtung Hannover von der SPD in den Tag verabschiedet. Zeitweise wird auch die Bundestagsabgeordnete Caren Marks für Gespräche zur Verfügung stehen. Für die jüngeren Besucher hält die SPD kleine Überraschungen bereit. Die Standbesatzungen freuen sich auf viele Besucher.