SPD-Sprechstunde mit Punsch und Keks

Mellendorf. Die SPD Wedemark lädt am Donnerstag, 14. Dezember, von 16 bis 19 Uhr zum politischen Plausch mit Punsch und Keks ins SPD-Bürgerbüro in die Schaumburger Straße 2 in Mellendorf ein. Auf Gespräche freuen sich Caren Marks, Vorsitzende der SPD Wedemark und Bundestagsabgeordnete, sowie Jean Schramke, Vorsitzender der SPD-Abteilungen Mellendorf und Reiner Fischer, Vorsitzender der SPD-Abteilung Bissendorf. Der SPD-Fotokalender 2018 kann ebenso zu dieser Zeit im Büro abgeholt werden. Die SPD freut sich auf viele interessierte Bürger, sowie Mitglieder der SPD Wedemark.