SPD sucht Ehrenamtliche

Weihnachtsfeier findet bei Bludau statt

Wedemark. Der Ortsvorstand des SoVD Wedemark sucht für das nächste Jahr 2018 interessierte Mitglieder, die ehrenamtlich an der Vorstandsarbeit mitwirken möchten. Welche Posten neu zu besetzen sind, werden für interessierte Mitglieder von Monika Hoffmeister unter Telefon (0 51 30) 54 00 bekannt gegeben.Am Sonnabend, 9. Dezember, um 14.30 Uhr findet für alle Mitglieder und interessierte Gäste die traditionelle Weihnachtsfeier statt. Veranstaltungsort ist wie gewohnt das Gasthaus Bludau in Wennebostel. Bei weihnachtlicher Musik und Ambiente soll der Jahresabschluss gefeiert werden. Anmeldungen bitte bei Monika Hoffmeister. Der Vorstand freut sich auf eine rege Beteiligung. Alle Mitglieder, die nicht an der Feier teilnehmen können, wünscht der Geschäftsführende Vorstand ein besinnliches Weihnachtsfest, sowie einen gesunden Rutsch ins neue Jahr.