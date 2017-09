SPD-Wahlparty

Wedemark. Die SPD Wedemark und ihre Vorsitzende Caren Marks, MdB, laden alle Mitglieder und Freunde am Sonntag, 24. September, ab 18 Uhr im Ristorante Pinocchio Bella Vista in Elze zu einer Wahlparty ein. Caren Marks will sich auf diesem Weg bei allen für ihre Unterstützung an den Infoständen, bei den Verteilaktionen und den Veranstaltungen in den letzten Wochen bedanken. Der Bundestagswahlkampf geht nahtlos in den Landtagswahlkampf über. Daher gibt es für die Wahlhelfer keine Zeit zum Verschnaufen. Auch der Einsatz der Parteimitlieder zur Landtagswahl ist nach den Worten von Marks „wichtig, um auch in Niedersachsen weiter gute sozialdemokratische Politik für die Menschen machen zu können.“ Caren Marks und ihre Vorstandsmitglieder freuen sich auf viele Teilnehmer.