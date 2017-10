SPD-Wahlparty

Elze. Auch zur Landtagswahl am Sonntag, 15. Oktober, lädt der SPD-Vorstand Wedemark Mitglieder und Freunde zu einer Wahlparty im Ristorante Pinocchio Bella Vista in Elze ein. Ab 18 Uhr wollen die Teilnehmer die eingehenden Wahlergebnisse im Fernsehen verfolgen. Die Vorsitzende der SPD-Wedemark, Caren Marks MdB, wird sich gemeinsam mit dem Landtagskandidaten Rüdiger Kauroff, bei allen Wahlhelfern in der Wedemark für ihr Engagement bedanken.