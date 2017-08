Spielnachmittag

Bissendorf. Der Sommer macht immer mal wieder Pause. Die Spielwütigen der Single-Vielfalt nicht. Am Sonnabend, 19. August, von 14 bis 17 Uhr im Café Vatter in Bissendorf heißt es wieder: an die Spiele – fertig – los. Neue Mitspieler sind willkommen, eigene Spiele einfach mitbringen.