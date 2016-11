Spielrundentreffen

Bissendorf. Die Single-Vielfalt-Spielrunde trifft sich wie üblich am dritten Samstag des Monats. Also am Sonnabend, 19. November, von 14 bis 17 Uhr im Cafe Vatter, Bissendorf. Spielbegeisterte Singles, die Lust auf ein paar vergnügliche Stunden haben, sind willkommen. Gerne können Lieblingsspiele mitgebracht werden.