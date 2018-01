Spieltreff für Singles

Bissendorf. Auch 2018 gilt für die Singlevielfalt in der Wedemark: „Allein hätte ich das nicht gemacht.“ Deshalb treffen sich interessierte Singles zu Spiel mit ganz viel Spaß am Sonnabend, 20. Januar, von 14 bis 17 Uhr im Café Vatter in Bissendorf. Neue Mitspieler sind willkommen, eigene Spiele können mitgebracht werden.