Spielzeugbasar

Brelingen. Die Krippe Lüttenbaach in Brelingen lädt zu ihrem Basar in der Kinderkrippe Lüttenbaach am Sonntag, 5.März, ein. Von 10 bis 12 Uhr kann alles rund ums Kind und Schwangerschaft gekauft werden: Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge, Kindersitze, Umstandsmode und mehr.