Spielzeugflohmarkt

Bissendorf. Am Freitag, 18. November, veranstaltet der Förderverein der Bissendorfer Schulen wieder seinen beliebten Spielzeugflohmarkt in der Grundschule in Bissendorf, Am Mühlenberg 17. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen von 15 bis 17 Uhr im großen Angebot von Spielwaren aller Art sowie Büchern, Hörspielen, Kinderfilmen oder auch Computerspielen zu stöbern. Bestimmt findet sich hier auch die ein oder andere Kleinigkeit für den Nikolaus oder die Adventskalenderfüllung. Ebenfalls wird die fröhlich bunte Schulkleidung mit dem Logo der Grundschule präsentiert und verkauft. Für das leibliche Wohl sorgen Kaffee, Tee, Kuchen, Obstspieße und Kaltgetränke.