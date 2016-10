Spielzeugflohmarkt in Resse

Resse. Am Sonnabend, 12. Oktober, findet in der Grundschule Resse, Osterbergstraße, wieder der Spielzeugflohmarkt statt. Der Förderverein der Grundschule richtet diesen in der Zeit von 11 bis 13 Uhr aus. An vielen Ständen können ausgestellte Spielsachen für kleine und große Kinder angeschaut und gegebenenfalls auch ausprobiert werden. Angeboten werden Spielsachen, Gesellschaftsspiele, Puzzle, Fahrzeuge, Bücher und vieles mehr. Es gibt wieder eine gemütliche Kaffeestube mit einem Kuchen- und Tortenbüfett sowie auch herzhafte Kleinigkeiten. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon (01 70) 3 26 07 80. Auch in diesem Jahr wird es das beliebte Weihnachtszauber-Zimmer auf dem Flohmarkt geben. Hierfür kann gut erhaltene Weihnachtsdeko, die nicht mehr gebraucht wird, abgegeben werden. Diese findet im Weihnachtszauber-Zimmer gegen Spende einen neuen Besitzer. Das eingenommene Geld kommt zu einhundert Prozent der kleinen Charlotte zugute. Sie hat schwere Diabetes und wünscht sich einen Diabeteswarnhund. Die Annahme dafür ist bereits am Tag zuvor, am 11. November, in dem Zeitraum 17 bis 19 Uhr in der Resser Grundschule.