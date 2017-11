Spielzeugflohmarkt in Resse

Resse. Am Sonnabend, 11. November, findet in der Grundschule Resse an der Osterbergstraße wieder der Spielzeugflohmarkt statt. Der Förderverein der Grundschule richtet diesen in der Zeit von 11 bis 13 Uhr aus. An vielen Ständen werden Spielsachen für kleine und große Kinder angeboten, unter anderem Gesellschaftsspiele, Puzzle, Fahrzeuge, Bücher, CDs, DVDs und vieles mehr. Der Förderverein freut sich über viele Besucher. Es gibt auch wieder ein großes Kuchen- und Tortenbüfett sowie auch herzhafte Kleinigkeiten, so dass gemütlich zusammen gesessen werden kann. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon (01 70) 3 26 07 80.