Spitzenfußball in Esperke

Region Hannover trifft Heidekreis

Region. Beim Einladungsturnier SVE-DEVRIES-Versicherungen-Cup in Esperke fordert am Freitag, 13. Juli, der STK Eilvese die Nachbarkreise heraus. Bei diesem Blitzturnier im Rahmen des Sportfestes in Esperke, Spieldauer ist jeweils 45 Minuten, haben darüber hinaus der SV Lindwedel-Hope und Landesligist SV BE Steimbke zugesagt. Das erste Mal wird sich die neu formierte Spielgemeinschaft Eintracht Leinental auf dem Blitzturnier in Esperke präsentieren. Los geht es um 18 Uhr mit dem SVE-DEVRIES-Gold-Cup bei gut dotierten Preisgeldern auf der herrlichen Anlage beim SV Esperke. Spitzenfußball komprimiert an einem Abend, besser geht es zum Start der Saison nicht!Am Sonnabend, 14. Juli, wird ab 13 Uhr der Ü-40-SVE- Bronze-Cup ausgespielt. Anschließend geht es mit dem Silber-Cup auf Kreisebene ab 18 Uhr weiter. Hierfür haben bereits neben der neue formierten Esperker Mannschaft, der BG Elze und der TV Mandelsloh zugesagt. Am Sonntag wird ab 13 Uhr das Funturnier durchgeführt. Wer bei dem beliebten Funturnier unter der Esperker Straßenmannschaften unter dem Motto „mal anders“ teilnehmen möchte, kann sich bei Burkhard Helmedag, Telefon (0 50 73) 92 59 02, oder unter der Anmeldungsmail svesperke@t-online.de anmelden.An allen Tagen wird für das leibliche Wohl gesorgt, von Grillgut bis zur Esperker und Warmeloher Tortentafel wird für jeden Gaumen etwas dabei sein.