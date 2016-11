Sportabzeichenverleihung

Bissendorf. Am Freitag, 25. November, verleiht der Turn-Club Bissendorf die Urkunden der 2016 abgelegten Sportabzeichen in einer kleinen Feierstunde. Treffpunkt ist um 17 Uhr im Büro des Turn-Clubs Bissendorf, Am Hellenfeld 1 (Farbenhaus Reimann).