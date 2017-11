Sportabzeichenverleihung

Mellendorf. Der Mellendorfer TV lädt zur Verleihung der Sportabzeichen 2017 ein. Sportler, die im Jahr 2017 die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt haben, können ihre Abzeichen und Urkunden am Sonntag, 10. Dezember, um 11 Uhr im Sportpark des MTV an der Industriestraße in Mellendorf entgegennehmen.