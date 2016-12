Sprechstunde

Brelingen. Die letzte Bürgersprechstunde des Ortsrates Brelingen im Jahr 2016 findet am Mittwoch, 14. Dezember, von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Brelinger Mitte statt. Ab Januar 2017 wird die Bürgersprechstunde regelmässig an jedem dritten Mittwoch

im Monat ab 18.30 Uhr in der Brelinger Mitte stattfinden.