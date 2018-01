Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin

Mellendorf. Am Mittwoch, 17. Januar, wird die Ortsbürgermeisterin von Mellendorf und Gailhof, Jessica Borgas, eine Bürgersprechstunde im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf durchführen. In der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr wird sie den Bürgern für ortsratsspezifische Fragen zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.