Sprechstunde des Ortsbürgermeisters

Resse. In Resse bieten der Ortsbürgermeister und die stellvertretende Ortsbürgermeisterin regelmäßig Sprechzeiten an. Jochen Pardey steht das nächste Mal am Freitag, 17. Februar, von 17 bis 19 Uhr zur Verfügung, während Antje Kaufmann jeweils montags von 12 bis 14 Uhr telfonisch für Fragen und Anregungen unter Telefon (0 51 30) 5 51 01 erreichbar ist.