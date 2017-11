Sprechstunden im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Die nächste Sprechstunde des Senioren- und Behindertenbeirates findet am Dienstag, 28. November, von 14 bis 16 Uhr, im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf (früher Bertold-Otto-Schule) statt.

Seniorenbeirat und Behindertenbeirat sind am Dienstag, 14. November, im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf mit ihrer Sprechstunde gestartet. Es war ein guter Start, denn es waren fünf ältere Menschen mit unterschiedlichen Anliegen gekommen. Es entwickelte sich zwischen den Anwesenden ein guter Erfahrungsaustausch, Einige Erkenntnisse konnten die Menschen mit nach Hause nehmen. Lösungen wurden nicht erwartet, aber ein Zuhören war von großem Wert. Seniorenbeirat und Behindertenbeirat sind ermutigt, und setzen die gemeinsamen Sprechstunden gerne fort. Der vierzehntägige Rhythmus wird beibehalten.

Der darauffolgende Termin ist Dienstag, 12.Dezember. Im nächsten Jahr wird dann am Dienstag, 9. Januar 2018, von 14 bis 16 Uhr begonnen.